Судья затушил сигарету о щеку полицейского и получил условный срок

Новости России. Суд в Иркутской области вынес приговор 46-летнему судье, который затушил сигарету о лицо полицейского.

Это произошло три года назад в России. Судья Киренского райсуда, находясь в Иркутске в служебной командировке, в аэропорту при прохождении предполетного досмотра устроил дебош.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он ругался матом, оскорблял сотрудников аэропорта и транспортной полиции. Сбил с ног женщину-полицейского, а мужчину ударил по лицу, после чего затушил о его щеку сигарету, причинив ожог 2-ой степени.



Нина Калуш, старший помощник руководителя управления Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР:

Бывший судья Киренского районного суда Иркутской области 46-летний Д.Малых признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и публичном оскорблении представителя власти.

Позже Малых пояснил, что выпил спиртное, так как боится летать. Суд приговорил его к четырем годам условно, а также лишил права занимать определенные должности сроком на три года.

Подробности еще одного пьяного дебоша на борту самолета в прошлом году поразили общественность. Мужчина избил стюарда и угрожал пассажирам лайнера. На дебошира были заведены уголовные дела по статьям «Побои» и «Покушение на угон воздушного судна». Что было дальше? Подробности вы узнаете из видео.