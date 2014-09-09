Прямой эфир

Судья затушил сигарету о щеку полицейского и получил условный срок

09 сентября 2014 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Суд в Иркутской области вынес приговор 46-летнему судье, который затушил сигарету о лицо полицейского.

Это произошло три года назад в России. Судья Киренского райсуда, находясь в Иркутске в служебной командировке, в аэропорту при прохождении предполетного досмотра устроил дебош.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он ругался матом, оскорблял сотрудников аэропорта и транспортной полиции. Сбил с ног женщину-полицейского, а мужчину ударил по лицу, после чего затушил о его щеку сигарету, причинив ожог 2-ой степени.

Нина Калуш, старший помощник руководителя управления  Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР:
Бывший судья Киренского районного суда Иркутской области 46-летний Д.Малых признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и публичном оскорблении представителя власти.

Позже Малых пояснил, что выпил спиртное, так как боится летать. Суд приговорил его к четырем годам условно, а также лишил права занимать определенные должности сроком на три года.

Подробности еще одного пьяного дебоша на борту самолета в прошлом году поразили общественность. Мужчина избил стюарда и угрожал пассажирам лайнера. На дебошира были заведены уголовные дела по статьям «Побои» и «Покушение на угон воздушного судна». Что было дальше? Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Самолет

Другие новости рубрики

Все новости
Сильнейшие за 80 лет ливни привели к наводнению в Аризоне: без света – больше 5 тысяч человек
09 сентября 2014 06:36

Сильнейшие за 80 лет ливни привели к наводнению в Аризоне: без света – больше 5 тысяч человек

Взрыв в метро Сантьяго: ранены не менее 14 человек
09 сентября 2014 06:30

Взрыв в метро Сантьяго: ранены не менее 14 человек

Экс-сотрудник Минфина получил Toyota в качестве взятки и может сесть на 15 лет
08 сентября 2014 13:49

Экс-сотрудник Минфина получил Toyota в качестве взятки и может сесть на 15 лет