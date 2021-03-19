Два промилле. Пьяная женщина на ВАЗе везла детей в кафе в Логойском районе

Новости Беларуси. В Логойском районе пьяная женщина на автомобиле везла двоих детей в кафе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В агрогородке Косино инспекторы ГАИ остановили ВАЗ, за рулем которого находилась 37-летняя местная жительница.

Результат медосвидетельствования – 2 промилле алкоголя. При этом она перевозила двух малолетних детей. В отношении автомобилистки составили два административных протокола.

1 марта вступили в силу обновлённые КоАП и ПИКоАП. Что именно изменится для белорусов?

С 1 марта, после вступления в силу измененного Кодекса об административных правонарушениях, ей может грозить штраф без малого 6 000 рублей.