Два парня по перилам перешли автомобильный мост над Партизанским проспектом, соединяющий улицу Плеханова и Долгобродскую в Минске

Новости Минска. Опасная прогулка! Два парня по перилам перешли автомобильный мост над Партизанским проспектом, соединяющий улицу Плеханова и Долгобродскую. Акробатов-любителей не испугал даже трамвай, который как раз в это время проезжал мимо.

К счастью, ребята смогли удержать равновесие, и ни один из них не пострадал. Экстремальный поступок снял на камеру видеорегистратора случайный очевидец.

К слову, только в этом году молодые люди подобным образом покоряли мосты в Гомеле, Гродно и Витебске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.