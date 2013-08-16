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Два парня по перилам перешли автомобильный мост над Партизанским проспектом, соединяющий улицу Плеханова и Долгобродскую в Минске

16 августа 2013 19:29
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Новости Минска. Опасная прогулка! Два парня по перилам перешли автомобильный мост над Партизанским проспектом, соединяющий улицу Плеханова и  Долгобродскую. Акробатов-любителей не испугал даже трамвай, который как раз в это время проезжал мимо.

К счастью, ребята смогли удержать равновесие, и ни один из них не пострадал. Экстремальный поступок снял на камеру видеорегистратора случайный очевидец.

К слову, только в этом году молодые люди подобным образом  покоряли мосты в Гомеле, Гродно и Витебске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Экстрим # Фотофакт

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