В Гродно 23-летний студент пожарным инструментом разгромил «Дом ребёнка»

Новости Беларуси. 6 июня в Гродно примерно в два часа ночи парень устроил погром на территории «Дома ребёнка».

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, пьяный 23-летний студент ехал на велосипеде мимо данного учреждения, когда на глаза ему попался пожарный уголок с инструментами для тушения пожаров.

Молодой человек заинтересовался, взял багор (палка с крюком и шипом) и начал крушить им здание. К моменту прибытия правоохранителей гражданин успел повредить 4 двери, 2 окна, жалюзи и ворота. Ущерб оценивается в 1650 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый задержан.

На неделе в Мозырском районе пьяному сельчанину не понравился автомобиль агронома.