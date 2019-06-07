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В Гродно 23-летний студент пожарным инструментом разгромил «Дом ребёнка»

07 июня 2019 08:22
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Новости Беларуси. 6 июня в Гродно примерно в два часа ночи парень устроил погром на территории «Дома ребёнка».  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, пьяный 23-летний студент ехал на велосипеде мимо данного учреждения, когда на глаза ему попался пожарный уголок с инструментами для тушения пожаров.  

Молодой человек заинтересовался, взял багор (палка с крюком и шипом) и начал крушить им здание. К моменту прибытия правоохранителей гражданин успел повредить 4 двери, 2 окна, жалюзи и ворота. Ущерб оценивается в 1650 рублей.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый задержан.  

На неделе в Мозырском районе пьяному сельчанину не понравился автомобиль агронома. 

Мужчина изрубил машину топором – подробнее здесь.  

# Хулиганство # происшествия

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