Два ДТП с участием велосипедистов произошли на Минщине за выходные

Новости Беларуси. В поселке Чисть Молодечненского района водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.
Новости Беларуси. В поселке Чисть Молодечненского района водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.
Подобная авария произошла и в Воложинском районе. Местный житель на микроавтобусе сбил велосипедистку. Женщину госпитализировали с травмой головы. Обстоятельства происшествий устанавливаются.