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Два ДТП с участием велосипедистов произошли на Минщине за выходные

08 апреля 2019 19:48
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Новости Беларуси. В поселке Чисть Молодечненского района водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.

Два ДТП с участием велосипедистов произошли на Минщине за выходные-1

Подобная авария произошла и в Воложинском районе. Местный житель на микроавтобусе сбил велосипедистку. Женщину госпитализировали с травмой головы. Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Два ДТП с участием велосипедистов произошли на Минщине за выходные-4

# Авария # происшествия # Фотофакт

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