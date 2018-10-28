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В ДТП возле Радошковичей погибли четыре человека, трое взрослых и два ребёнка пострадали

28 октября 2018 06:52
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Новости Беларуси. 27 октября около половины пятого вечера четыре человека погибли в ДТП возле Радошковичей.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома, на 35 км трассы Минск – Молодечно столкнулись Mazda и Volkswagen Jetta. По предварительной информации, водитель Mazda выехал на встречную полосу.  

В аварии погибли четыре человека, пять человек пострадали, двое из них – дети.  

По факту ДТП проводится проверка.  

В ДТП возле Радошковичей погибли четыре человека, трое взрослых и два ребёнка пострадали-1

Как уточняет БЕЛТА со ссылкой на Минздрав, все пострадавшие в тяжёлом состоянии. Две женщины госпитализированы в БСМП Минска, третья – в МОКБ. У пациенток сочетанные травмы, закрытые и открытые ЧМТ, травмы конечностей.  

Позже БЕЛТА добавило, что полуторагодовалого малыша, которого сперва поместили в МОДКБ, перевели в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции легких.  

Второй пострадавший ребёнок – 10-летний – находится в том же медучреждении. У пациента открытый оскольчатый перелом голени.  

На неделе стало известно, что на трассе Минск – Молодечно произошла смертельная авария.  

В происшествии погибли четыре человека – подробнее здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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