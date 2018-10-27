В Чашникском районе мужчина поджёг дом с сожительницей и ребёнком

Новости Беларуси. В Чашникском районе мужчина поджег дом с сожительницей и малолетним ребенком.

По информации УСК по Витебской области, происшествие случилось 27 сентября. 36-летний мужчина поссорился с сожительницей и совершил поджог дома, в котором была женщина с малолетней дочерью. Предварительный мотив совершения преступления – это уничтожение совместно нажитого ранее имущества, при разделе которого и возник конфликт.

Произошел взрыв в результате детонации выделившихся паров бензина. Взрывная волна выбросила потерпевших из дома через дверь, а мужчину – через окно. Обвиняемый скрылся в лесу у деревни. Мужчину задержали спустя двое суток.

Жизни потерпевших ничего не угрожает.

Были допрошены свидетели, потерпевшие и сам мужчина. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления», «Умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом». Обвиняемый заключен под стражу.

Продолжается расследование.