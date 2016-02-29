Шокирующее признание няни-убийцы: 4-летнюю девочку обезглавила умышленно

Новости России. Стали известны новые подробности сегодняшней трагедии в Москве. Напомним, утром полиция задержала уроженку Узбекистана, которая у одной из станций метро размахивала отрезанной головой ребенка.

Женщина была одета в хиджаб и угрожала взорвать себя.

Как выяснилось позже, именно она и убила 4-летнюю девочку. Подозреваемая в убийстве была её няней, а затем подожгла квартиру. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – с подробностями.

Это видео всколыхнуло весь Рунет. Его записали случайные прохожие около одной из станций метро российской столицы. На нём видна женщина – явно ближневосточной внешности, – размахивающая неопределённым предметом. Уже потом выяснилось, в её руке была отрезанная голова ребенка. Спустя 20 минут женщину задержали.

Как оказалось, 38-летняя уроженка Узбекистана работала няней в одной из семей вот в этом доме.

Отсюда этим же утром поступил сигнал о пожаре. На месте пожарные нашли тело 4-летней девочки. Обгоревшее и обезглавленное. Еще четверых человек, соседей, эвакуировали.

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве:

В настоящее время фигурантка задержана, с ней работают следователи Главного следственного управления, устанавливается мотив совершенного преступления, а также все обстоятельства случившегося. Учитывая явно неадекватное поведение задержанной, следователи незамедлительно назначили ей судебно-психиатрическую экспертизу.

Подозреваемая в убийстве Гульчехра Бобокулова работала няней в семье полтора года. В стране находилась легально, как отмечает миграционная служба России. Но права трудоустраиваться не имела. Родители и старший сын – ему 15, этим утром вышли из дома примерно в 8 утра. Буквально через полчаса в квартире раздался хлопок. Его услышали соседи. И затем начался пожар.

Павел Астахов, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка, адвокат:

Неоднократно выяснялось, что няни, нанятые для ухода за ребенком в действительности избивали, истязали детей. Теперь дошло до убийства.

Уже на допросе женщина призналась, что убила 4-летнюю девочку специально.

Мотив – переживания из-за измены мужа. Почему под руку попалась именно малолетняя подопечная, не понятно.

По неофициальной информации, няня находилась под воздействием психотропов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетней». Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. С родителями жертвы работают психологи.