Весна в Беларуси начнется со штормового ветра и осадков

Новости Беларуси. Южный циклон принесет в Беларусь в начале весны осадки и штормовой ветер. Об этом сообщил начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет» Дмитрий Рябов.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

Весна начнется с ненастной погоды: через Беларусь будет проходить южный циклон Zissi, который принесет сложные погодные условия, объявлено штормовое предупреждение.

В первый день весны, 1 марта, ожидаются осадки, в основном мокрый снег. По северо-запады Беларуси возможна метель и снежные заносы. На дорогах – гололедица, ветер с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью – от нуля до минус 6, по югу страны ожидается до 3 градусов тепла.

2 марта в среду прогнозируется снег и мокрый снег, по восточной территории возможен дождь. Температура в течение суток - до 4 градусов тепла, по юго-востоку – до 6 градусов.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

Далее циклон уйдет на Россию, и в Беларуси установится более спокойная погода, которую будут определять малоактивные атмосферные фронты

До конца недели температура воздуха не поднимется выше 8 градусов тепла, сообщили в БелТА.

Гоставтоинспекция Беларуси призывает водителей быть предельно внимательными. Сложные погодные условия могут стать причиной многочисленных аварий, как это было недавно.