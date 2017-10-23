ДТП в Копыльском районе: погибла 12-летняя внучка водителя

Новости Беларуси. Днем 22 октября в Копыльском районе произошло смертельное ДТП.
По информации МВД, на дороге опрокинулся автомобиль Renault. За рулем транспортного средства находился 58-летний житель Солигорска. Кроме мужчины в салоне автомобиля ехала его 12-летняя внучка.
В результате аварии девочка погибла. Водитель был госпитализирован.
О вероятных причинах аварии здесь.
По информации оперативной сводки ведомства, ДТП в Копыльском районе стало не единственным за минувшие сутки. Вечером 22 октября около агрогородка Петришки в Минском районе 30-летний водитель автомобиля ВИС сбил велосипедиста, который погиб из-за столкновения.
Несколько дней назад под Гомелем лось спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей – здесь подробнее.