ДТП в Копыльском районе: погибла 12-летняя внучка водителя

Новости Беларуси. Днем 22 октября в Копыльском районе произошло смертельное ДТП.

По информации МВД, на дороге опрокинулся автомобиль Renault. За рулем транспортного средства находился 58-летний житель Солигорска. Кроме мужчины в салоне автомобиля ехала его 12-летняя внучка.

В результате аварии девочка погибла. Водитель был госпитализирован.

О вероятных причинах аварии здесь.

По информации оперативной сводки ведомства, ДТП в Копыльском районе стало не единственным за минувшие сутки. Вечером 22 октября около агрогородка Петришки в Минском районе 30-летний водитель автомобиля ВИС сбил велосипедиста, который погиб из-за столкновения.