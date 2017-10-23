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ДТП в Копыльском районе: погибла 12-летняя внучка водителя

23 октября 2017 09:25
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Новости Беларуси. Днем 22 октября в Копыльском районе произошло смертельное ДТП.

По информации МВД, на дороге опрокинулся автомобиль Renault. За рулем транспортного средства находился 58-летний житель Солигорска. Кроме мужчины в салоне автомобиля ехала его 12-летняя внучка.

В результате аварии девочка погибла. Водитель был госпитализирован.

О вероятных причинах аварии здесь

По информации оперативной сводки ведомства, ДТП в Копыльском районе стало не единственным за минувшие сутки. Вечером 22 октября около агрогородка Петришки в Минском районе 30-летний водитель автомобиля ВИС сбил велосипедиста, который погиб из-за столкновения.

Несколько дней назад под Гомелем лось спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # ДТП

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