12-летняя девочка погибла в Копыльском районе: кадры с места аварии

Новости Беларуси. 12-летняя девочка погибла в аварии в Копыльским районе. По предварительной информации, 58-летний житель Солигорска не справился с управлением: машину занесло, и она перевернулась.

Водитель получил травмы, а пассажирка – его внучка – скончалась на месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Артем Лавриенко, главный инспектор управления и координации управления ГКСЭ по Минской области:

Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Экспертам предстоит ответить на вопросы об обстоятельствах ДТП, техническом состоянии транспортного средства на предмет наличия неисправностей, которые существовали до момента ДТП и могли послужить причиной данной трагедии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.