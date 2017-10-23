12-летняя девочка погибла в Копыльском районе: кадры с места аварии

Новости Беларуси. 12-летняя девочка погибла в аварии в Копыльским районе. По предварительной информации, 58-летний житель Солигорска не справился с управлением: машину занесло, и она перевернулась.
Новости Беларуси. 12-летняя девочка погибла в аварии в Копыльским районе. По предварительной информации, 58-летний житель Солигорска не справился с управлением: машину занесло, и она перевернулась.
Водитель получил травмы, а пассажирка – его внучка – скончалась на месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Артем Лавриенко, главный инспектор управления и координации управления ГКСЭ по Минской области:
Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Экспертам предстоит ответить на вопросы об обстоятельствах ДТП, техническом состоянии транспортного средства на предмет наличия неисправностей, которые существовали до момента ДТП и могли послужить причиной данной трагедии.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, однако уже сейчас известно: водитель и его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.