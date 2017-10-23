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12-летняя девочка погибла в Копыльском районе: кадры с места аварии

23 октября 2017 14:38
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Новости Беларуси. 12-летняя девочка погибла в аварии в Копыльским районе. По предварительной информации, 58-летний житель Солигорска не справился с управлением: машину занесло, и она перевернулась.

12-летняя девочка погибла в Копыльском районе: кадры с места аварии-1

Водитель получил травмы, а пассажирка – его внучка – скончалась на месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

12-летняя девочка погибла в Копыльском районе: кадры с места аварии-3

Артем Лавриенко, главный инспектор управления и координации управления ГКСЭ по Минской области:
Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Экспертам предстоит ответить на вопросы об обстоятельствах ДТП, техническом состоянии транспортного средства на предмет наличия неисправностей, которые существовали до момента ДТП и могли послужить причиной данной трагедии.

12-летняя девочка погибла в Копыльском районе: кадры с места аварии-6

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

12-летняя девочка погибла в Копыльском районе: кадры с места аварии-9

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, однако уже сейчас известно: водитель и его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

# происшествия # Авария в Минской области

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