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ДТП в Дрогичине: пенсионер попал под колёса собственного ВАЗа

18 июля 2018 12:23
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Новости Беларуси. 17 июля на одной из стоянок Дрогичина в результате ДТП пострадал владелец «Жигулей».  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летняя жительница города, управляя Volkswagen Golf, задела стоявший рядом ВАЗ 21110.  

ДТП в Дрогичине: пенсионер попал под колёса собственного ВАЗа-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Из-за столкновения «Жигули» проехали вперед и сбили пешехода, который стоял перед автомобилем. Пострадавшим оказался 60-летний хозяин машины. Пенсионера с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию.  

На неделе на 134 км трассы Брест – Минск – граница РФ грузовик протаранил две легковушки и съехал в кювет.  

Предполагаемым виновником ДТП является уснувший за рулём водитель Volkswagen (читать далее).  

# Авария в Брестской области # происшествия

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