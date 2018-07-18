ДТП в Дрогичине: пенсионер попал под колёса собственного ВАЗа

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летняя жительница города, управляя Volkswagen Golf, задела стоявший рядом ВАЗ 21110.

Новости Беларуси. 17 июля на одной из стоянок Дрогичина в результате ДТП пострадал владелец «Жигулей».

Из-за столкновения «Жигули» проехали вперед и сбили пешехода, который стоял перед автомобилем. Пострадавшим оказался 60-летний хозяин машины. Пенсионера с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию.

На неделе на 134 км трассы Брест – Минск – граница РФ грузовик протаранил две легковушки и съехал в кювет.