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ДТП с участием мотоциклиста перекрыло три полосы на пл. Победы

28 октября 2019 15:59
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Новости Беларуси. Крупный затор в центре Минска. Около 11 утра на проспекте Независимости в районе площади Победы произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ДТП с участием мотоциклиста перекрыло три полосы на пл. Победы-1

При перестроении водитель легкового авто резко затормозил. Следовавший за ним байкер не успел среагировать и потерял управление.

В итоге оказались заблокированы сразу три полосы проспекта. Никто не пострадал.

ДТП с участием мотоциклиста перекрыло три полосы на пл. Победы-4

Напомним, из-за ремонта обелиска, на круговом перекрестке уменьшено количество полос. ГАИ призывает водителей быть внимательными.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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