ДТП с участием мотоциклиста перекрыло три полосы на пл. Победы

Новости Беларуси. Крупный затор в центре Минска. Около 11 утра на проспекте Независимости в районе площади Победы произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупный затор в центре Минска. Около 11 утра на проспекте Независимости в районе площади Победы произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
При перестроении водитель легкового авто резко затормозил. Следовавший за ним байкер не успел среагировать и потерял управление.
В итоге оказались заблокированы сразу три полосы проспекта. Никто не пострадал.
Напомним, из-за ремонта обелиска, на круговом перекрестке уменьшено количество полос. ГАИ призывает водителей быть внимательными.