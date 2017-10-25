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ДТП на Кальварийской: комментарий Игоря Шуневича

25 октября 2017 08:59
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Новости Беларуси. 25 октября министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич прокомментировал ситуацию по ДТП, которое произошло на улице Кальварийской в начале октября.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра, проверка продолжается.

В ответ на вопрос, почему инспектор отпустил виновника ДТП, Игорь Шуневич сказал, что «если будет установлено, что инспектор нарушил инструкцию, он будет наказан за это. А проверка выяснит, почему он это сделал».

Авария на Кальварийской: за рулем BMW был россиянин, администратор одного из медцентров Минска (подробности здесь).

ДТП на Кальварийской: комментарий Игоря Шуневича-1

Напомним, что местонахождение виновника аварии сейчас неизвестно. Он объявлен в розыск.

# происшествия # Авария в Минске # Игорь Шуневич

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