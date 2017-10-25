ДТП на Кальварийской: комментарий Игоря Шуневича

Новости Беларуси. 25 октября министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич прокомментировал ситуацию по ДТП, которое произошло на улице Кальварийской в начале октября.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра, проверка продолжается.
В ответ на вопрос, почему инспектор отпустил виновника ДТП, Игорь Шуневич сказал, что «если будет установлено, что инспектор нарушил инструкцию, он будет наказан за это. А проверка выяснит, почему он это сделал».
Авария на Кальварийской: за рулем BMW был россиянин, администратор одного из медцентров Минска (подробности здесь).