Дроны собирал в гараже. Квадрокоптеры для контрабанды табачных изделий продавал житель Гродно

Новости Беларуси. Квадрокоптеры для контрабанды табачных изделий собирал житель Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Устройствами можно управлять с помощью компьютера на расстоянии до 10 километров, а перевозить по воздуху они могут до 20 килограммов груза. Это порядка 80 блоков сигарет.

Мужчина мастерил беспилотные летательные аппараты в своем гараже и продавал их через интернет. Цены варьировались от 3 до 7 тысяч долларов.

Впервые такой грузовой квадрокоптер заметили пограничники, информацией заинтересовались контролирующие органы. Объявления о продаже подобных летательных аппаратов стали отслеживать. В итоге провели проверочную закупку дрона за 7 тысяч долларов и задержали продавца с поличным.