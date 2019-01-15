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Дроны собирал в гараже. Квадрокоптеры для контрабанды табачных изделий продавал житель Гродно

15 января 2019 06:12
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Новости Беларуси. Квадрокоптеры для контрабанды табачных изделий собирал житель Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Устройствами можно управлять с помощью компьютера на расстоянии до 10 километров, а перевозить по воздуху они могут до 20 килограммов груза. Это порядка 80 блоков сигарет.

Дроны собирал в гараже. Квадрокоптеры для контрабанды табачных изделий продавал житель Гродно-1

Дроны собирал в гараже. Квадрокоптеры для контрабанды табачных изделий продавал житель Гродно-3

Мужчина мастерил беспилотные летательные аппараты в своем гараже и продавал их через интернет. Цены варьировались от 3 до 7 тысяч долларов.

Впервые такой грузовой квадрокоптер заметили пограничники, информацией заинтересовались контролирующие органы. Объявления о продаже подобных летательных аппаратов стали отслеживать. В итоге провели проверочную закупку дрона за 7 тысяч долларов и задержали продавца с поличным.

Дроны собирал в гараже. Квадрокоптеры для контрабанды табачных изделий продавал житель Гродно-6

Александр Трояновский, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Гродненской области:
Поиск клиентов правонарушитель осуществлял с помощью интернет-ресурсов, где был размещен его сайт, а также размещал объявления на интернет-сайтах по реализации продукции и услуг. Приобретали квадрокоптеры, как правило, жители Республики Беларусь, осуществляющие незаконные перемещения табачных изделий из Республики Беларусь в приграничные страны Европейского союза.

Выяснилось, что мужчина занимался предпринимательской деятельностью незаконно и получал крупный доход. Возбуждено уголовное дело. Также удалось установить личности некоторых покупателей грузовых дронов: среди них как граждане Беларуси, так и России.

Дроны собирал в гараже. Квадрокоптеры для контрабанды табачных изделий продавал житель Гродно-9

# Контрабанда # происшествия # Александр Трояновский # Фотофакт

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