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В Слуцком районе насмерть сбили велосипедиста: милиция разыскивает водителя грузовика

14 января 2019 20:56
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Новости Беларуси. Сбил насмерть и покинул место происшествия. Авария, в которой погиб велосипедист, произошла утром 14 января в Слуцком районе около деревни Жилин Брод, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцком районе насмерть сбили велосипедиста: милиция разыскивает водителя грузовика-1

Местный житель двигался на двухколесном велосипеде по краю встречной полосы. При обгоне легковушки на него наехал грузовик. От полученных травм мужчина погиб на месте.

В Слуцком районе насмерть сбили велосипедиста: милиция разыскивает водителя грузовика-4

Водитель грузовика – в розыске. Предполагается, что управлял он автомобилем белого цвета с полуприцепом-цистерной. Тех, кто владеет какой-либо информацией, просим звонить 102.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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