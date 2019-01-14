В Слуцком районе насмерть сбили велосипедиста: милиция разыскивает водителя грузовика

Новости Беларуси. Сбил насмерть и покинул место происшествия. Авария, в которой погиб велосипедист, произошла утром 14 января в Слуцком районе около деревни Жилин Брод, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Местный житель двигался на двухколесном велосипеде по краю встречной полосы. При обгоне легковушки на него наехал грузовик. От полученных травм мужчина погиб на месте.