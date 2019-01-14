Из-за обрыва буксира на Партизанском проспекте пострадали 3 человека и разбиты 4 машины

Новости Беларуси. Авария на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Авария на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель легкового автомобиля с помощью троса буксировал другое авто. В какой-то момент средство сцепления порвалось, и автомобилям пришлось резко остановиться.
В той же полосе ехал грузовик, который попытался избежать столкновения, но не успел затормозить.
В результате последовала цепная реакция, пострадало четыре автомобиля. Травмы получили также две водителей и пассажир. По факту ДТП проводится проверка.