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Из-за обрыва буксира на Партизанском проспекте пострадали 3 человека и разбиты 4 машины

14 января 2019 21:19
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Новости Беларуси. Авария на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за обрыва буксира на Партизанском проспекте пострадали 3 человека и разбиты 4 машины-1

Водитель легкового автомобиля с помощью троса буксировал другое авто. В какой-то момент средство сцепления порвалось, и автомобилям пришлось резко остановиться.

Из-за обрыва буксира на Партизанском проспекте пострадали 3 человека и разбиты 4 машины-4

В той же полосе ехал грузовик, который попытался избежать столкновения, но не успел затормозить.

Из-за обрыва буксира на Партизанском проспекте пострадали 3 человека и разбиты 4 машины-7

В результате последовала цепная реакция, пострадало четыре автомобиля. Травмы получили также две водителей и пассажир. По факту ДТП проводится проверка.

Из-за обрыва буксира на Партизанском проспекте пострадали 3 человека и разбиты 4 машины-10

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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