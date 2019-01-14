Трое детей в Минске хотели приготовить картошку и устроили пожар: комментарий МЧС

Новости Беларуси. 13 января произошло возгорание квартиры в доме по улице Каменногорской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трое детей 10-12 лет, оставшиеся одни дома, решили самостоятельно приготовить картошку фри. Школьники поставили кастрюлю на электроплиту и налили подсолнечного масла – оно вспыхнуло. Старший из ребят попытался затушить его водой, но лишь увеличил пламя, которое перекинулось на стены и шторы. Испугавшись, дети выбежали на улицу. Это спасло им жизнь.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС: Сообщение спасателям поступило в 15:03 от соседей. Дети, испугавшись, не сказали о пожаре матери, не позвонили в службу спасения. Всего 14 минут потребовалось спасателям для прибытия к месту и ликвидации пожара.

Напоминаем родителям о том, что они обязательно должны обучать своих детей правилам безопасности, объяснять, что нельзя использовать спички и зажигалки. Вообще хранить эти предметы в труднодоступных для детей местах.

Также МЧС напоминает, что за оставление ребенка в опасности предусмотрена уголовная ответственность.