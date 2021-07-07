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Драка у посольства Беларуси в Киеве. Что известно к этому моменту?

07 июля 2021 13:57
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Новости Беларуси. 7 июля белорусы Украины традиционно вышли к нашему посольству в Киеве с государственной символикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это традиционная акция, которая проходит каждый месяц. В этот раз поводом выступил праздник – День Независимости – который не так давно отмечали в Беларуси.

Ноту в украинский МИД направило посольство Беларуси в Киеве

Драка у посольства Беларуси в Киеве. Что известно к этому моменту?-1

Поздравляем всех с прошедшим Днем Независимости Республики Беларусь, с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Белорусы Украины, как всегда, вышли к посольству Республики Беларусь в Киеве, организация «Сябры Волыни», чтобы поддержать свою историческую родину и Президента Лукашенко, действующую власть. Белорусы, где бы вы ни были, где бы вы ни жили во всем мире, всегда поддерживайте свою родину.

Драка у посольства Беларуси в Киеве. Что известно к этому моменту?-4

Белорусское посольство в Киеве: можно сделать вывод о заранее спланированном характере драки

Однако такой патриотический лейтмотив белорусов понравился далеко не всем.

Драка у посольства Беларуси в Киеве. Что известно к этому моменту?-7

Местные националисты напали на людей с белорусскими флагами и устроили потасовку. На кадрах видно, что в ходе драки нападающие использовали газовые баллончики.

# Массовая драка # происшествия # Фотофакт

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