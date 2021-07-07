Ноту в украинский МИД направило посольство Беларуси в Киеве

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Киеве направило ноту в украинский МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Драка у посольства Беларуси в Киеве. Что известно к этому моменту?
Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Киеве направило ноту в украинский МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Драка у посольства Беларуси в Киеве. Что известно к этому моменту?
Белорусская сторона заявила протест в связи с инцидентом, который произошел 7 июля, и настаивает на его расследовании правоохранительными органами Украины в кратчайшие сроки.