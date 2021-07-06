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В Минске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа

06 июля 2021 17:35
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Новости Беларуси. В Минске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа. ЧП произошло вечером 5 июля в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа-1

С помощью табуретки девочка взобралась на подоконник, открыла створку окна, оперлась на москитную сетку и выпала со второго этажа. Ее отец в это время находился с ней в комнате, сидя за компьютером.

Сейчас ребенок в больнице. Следователи проводят проверку.

# Падение с высоты # происшествия # Фотофакт

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