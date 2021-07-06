Новости Беларуси. В Минске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа. ЧП произошло вечером 5 июля в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С помощью табуретки девочка взобралась на подоконник, открыла створку окна, оперлась на москитную сетку и выпала со второго этажа. Ее отец в это время находился с ней в комнате, сидя за компьютером.