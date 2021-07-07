Белорусское посольство в Киеве: можно сделать вывод о заранее спланированном характере драки

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Киеве направило ноту в украинский МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посольство ждет ответа от украинских властей по данной ситуации и считает такую выходку спланированной провокацией.

Исходя из анализа обстоятельств инцидента, можно сделать вывод о его целенаправленном и заранее спланированном характере. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные понесли справедливое наказание, а украинской стороной были приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у белорусской дипломатической миссии.