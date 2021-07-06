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В ДТП с участием трёх машин под Осиповичами погибли два человека

06 июля 2021 13:54
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Новости Беларуси. Обстоятельства двух смертельных ДТП на трассе М5 выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ДТП с участием трёх машин под Осиповичами погибли два человека-1

Одна авария произошла вблизи деревни Мостовая. В трактор, который направлялся в сторону Гомеля, влетел попутный пассажирский микроавтобус Peugeot. Водитель скончался на месте.

В ДТП с участием трёх машин под Осиповичами погибли два человека-4

По предварительной версии, причиной аварии стало несоблюдение дистанции.

В ДТП с участием трёх машин под Осиповичами погибли два человека-7

Еще одна авария произошла под Осиповичами. Водитель легкового автомобиля врезался в строительный прицеп МАЗ, затем – в тросовое ограждение. В иномарку сразу же въехал микроавтобус, который перевозил еще один автомобиль. В результате два человека погибли, пятеро доставлены в больницу, в том числе трое детей.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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