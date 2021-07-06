В ДТП с участием трёх машин под Осиповичами погибли два человека

Еще одна авария произошла под Осиповичами. Водитель легкового автомобиля врезался в строительный прицеп МАЗ, затем – в тросовое ограждение. В иномарку сразу же въехал микроавтобус, который перевозил еще один автомобиль. В результате два человека погибли, пятеро доставлены в больницу, в том числе трое детей.