На улице Панченко троллейбус сбил женщину. За рулём был водитель-стажёр

Новости Беларуси. На улице Панченко женщина попала под колеса троллейбуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, около 14:00 47-летняя женщина переходила дорогу на зеленый свет. За рулем троллейбуса был 22-летний водитель-стажер, который проходил стажировку под руководством инструктора.

Женщина госпитализирована. Следователи возбудили уголовное дело. Движение троллейбусов на этом участке было остановлено на несколько часов.