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На улице Панченко троллейбус сбил женщину. За рулём был водитель-стажёр

06 июля 2021 17:56
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Новости Беларуси. На улице Панченко женщина попала под колеса троллейбуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Панченко троллейбус сбил женщину. За рулём был водитель-стажёр-1

По предварительной информации, около 14:00 47-летняя женщина переходила дорогу на зеленый свет. За рулем троллейбуса был 22-летний водитель-стажер, который проходил стажировку под руководством инструктора.

Женщина госпитализирована. Следователи возбудили уголовное дело. Движение троллейбусов на этом участке было остановлено на несколько часов.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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