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Дожди в Японии превратятся в водопады. В Китае люди пропадают без вести

15 июля 2010 08:24
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Юго-Восточная Азия во власти ураганных ветров и проливных дождей.

В Поднебесной они вызвали многочисленные оползни, которые погребли под собой 37 человек. Количество жертв наводнений в южных районах страны достигло 118. Еще 50 китайцев пропали без вести.

Тем временем, власти Японии рекомендовали экстренно эвакуировать 170 тысяч жителей. На острове Кюсю затоплены десятки крупных населенных пунктов. Разлив рек повредил автомобильные дороги и железные пути. Прогнозы синоптиков не оптимистичные - проливные дожди в ближайшие часы усилятся и станут подобны водопаду.

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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