BP впервые за 2 с половиной месяца удалось прекратить разлив нефти

Компания «Бритиш Петролеум» остановила утечку основного объема нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе.Инженерам удалось перекрыть один из трех клапанов купола, благодаря чему большая часть углеводородов перестала поступать в воду. Сейчас специалисты закрывают оставшиеся. Ожидается, что эти работы завершатся в ближайшие часы, а после можно будет с уверенностью сказать, что компании впервые с момента аварии 20 апреля удалось полностью прекратить разлив нефти.