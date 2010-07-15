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BP впервые за 2 с половиной месяца удалось прекратить разлив нефти

15 июля 2010 07:30
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Компания «Бритиш Петролеум» остановила утечку основного объема нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе.Инженерам удалось перекрыть один из трех клапанов купола, благодаря чему большая часть углеводородов перестала поступать в воду. Сейчас специалисты закрывают оставшиеся. Ожидается, что эти работы завершатся в ближайшие часы, а после можно будет с уверенностью сказать, что компании впервые с момента аварии 20 апреля удалось полностью прекратить разлив нефти.
# происшествия # Техногенные катастрофы

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