В Логойском районе зафиксировали случай бешенства у животных на местной ферме

Диагноз у сотрудников не подтвердился, однако 7 человек госпитализированы для профилактики.

Без болезни и недомоганий Зинаида Терехова пришла к врачу. Причина тревоги — смерть теленка от бешенства. Сознательный животновод решила не рисковать.

Зинаида Терехова, пациент:

Вчера мне сделали укол и начала принимать антибиотики. Завтра укол и на седьмой день укол, потом выпишут.

На очередной укол пришел и сам ветврач хозяйства. Признаков болезни нет, но на всякий случай. Ведь дикие животные, идущие к людям, настораживают.

Андрей Сташкевич, пациент:

Территория фермы ограждается, но это ведь лиса, она найдет возможность пробраться.

Два теленка погибли. В ветлаборатории подтвердили диагноз «бешенство». В целях профилактики, по законодательству, сельских жителей, контактировавших с животными, помещают в стационар.

Евгений Шамшур, заведующий хирургическим отделением Логойской райбольницы:

Семь человек лежит у нас в отделении, проводится профилактическое лечение от бешенства. Это люди, которые контактировали с бешеным животным, у них была возможность заразиться. Теленок, в результате укусов лисы, заболел бешенством — это частный случай, никакой эпидемии нет.

Хотя сотрудники хозяйства круглый год проявляют бдительность, тем не менее, лесные пришельцы на ферме не редкость.

Александр Шинкевич, заместитель главного ветврача Логойского района:

Тут же все поголовье стоит. По поводу дальнейшей их судьбы: через 14 дней вырабатывается иммунитет, и, согласно решению, — два месяца без права перемещения.

Сейчас на этой ферме — карантин. На два месяца. Все животные, находящиеся там, вакцинированы. Укол против бешенства получили также кошки и собаки из близлежащих поселков

Все животные здесь под наблюдением. Ничего страшного не произошло, уверяют специалисты. Рядовой случай местного масштаба заставил и ветеринара взглянуть на эту проблему через прицел.

Андрей Сташкевич, пациент:

Надо, чтобы охотники этим занялись и их отстреливали, а то охота на лис уже не популярна.