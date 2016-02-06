Домогательства к журналистке на карнавале в Кёльне попали в эфир

Новости Германии. В Германии разгорается очередной скандал с участием беженцев. На неделе во время традиционного карнавала в Кельне было зафиксировано более 20 случаев сексуального домогательства. Одной из пострадавших стала журналистка бельгийского телеканала RTBF Эсмеральда Лабье. Не стесняясь включенной камеры, несколько мужчин подошли к репортеру со спины. Они что-то шептали женщине на ухо и показывали непристойные жесты. После чего один из молодых людей начал распускать руки.

То, что запечатлено на видео, как признается Эсмеральда Лабье, лишь малая часть того, что произошло с ней во время работы на мероприятии. Эсмеральда Лабье:

Когда я только начала работать на карнавале, кто-то поцеловал меня в шею. Но в тот день там было много поцелуев, поэтому я не придала этому значения. В другой день мне пропели в ухо: «Вы бы переспали со мной сегодня вечером?» Во время прямого включения девушка даже не подозревала, что происходит у нее за спиной. Эсмеральда Лабье:

Едва закончился прямой эфир, как ко мне подошли те трое, а затем я вдруг почувствовала мужские руки на своей груди.

Больше всего журналистку возмутило то, что на пресс-конференции, посвященной началу карнавала, глава местной полиции заявил, что никаких серьезных происшествий не произошло. Телеканал, как котором работает Эсмеральда Лабье, намерен довести дело до суда. Эсмеральда Лабье:

Я работала в Афганистане и Северной Африке, но никогда со мной не случалось ничего плохого. Я не думаю, что должны быть какие-либо запретные зоны или мероприятия для женщин-журналистов. Мы имеем право работать в любом месте, не будучи униженными. На неделе мир шокировал еще один шокирующий случай с участием мигрантов. Молодые люди бросались с кулаками на пожилых немцев в метро. Со слов очевидцев, беженцы пришли в бешенство после того, как девушка отвергла одного из агрессоров, который беспардонно приставал к ней. Пожилые люди вступились за молодую немку. Мигрантов это не остановило, в ход пошли кулаки.