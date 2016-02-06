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Гибель сотрудниц кафе в Слуцке: на месте трагедии работает корреспондент СТВ

06 февраля 2016 14:06
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Новости Беларуси. Трагедия в Слуцке: две сотрудницы кафе найдены мертвыми. Обстоятельства гибели женщин выясняются. Среди основных причин — отравление угарным газом.

Расследование взято под личный контроль главы Следственного комитета Беларуси.

Сейчас в Слуцке работает съёмочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ. С последней информацией с места трагедии по телефону — наш корреспондент Алексей Волков.

Алексей Волков, СТВ:
На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр помещения, изучается техническая документация. Проводится следственный эксперимент, в ходе которого, вероятнее всего, и установят причину случившегося.
Напомню, что две сотрудницы местного кафе готовили для банкета. Кафе было закрыто на спецзаказ. Позже их тела нашли в пищеблоке. Основная версия – отравление угарным газом. А его достаточно сделать несколько вдохов, чтобы потерять сознание.
Мы продолжаем работать на месте трагедии, все подробности сообщим в вечернем выпуске новостей за 19.30.

# происшествия # Отравления

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