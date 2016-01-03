Первое преступление года: из-под супермаркета в Гродно украли джек-рассел-терьера

Новости Беларуси. Первым преступлением, совершенным в Гродно в 2016 году, стала кража породистой собаки. Все произошло около 23 часов в первый день года в одном из магазинов популярной сети супермаркетов.

Картину происходящего правоохранители установили благодаря видео,

зафиксированному камерами видеонаблюдения.

Ярослав Василевский, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома: ­­­­

Двое мужчин (их лица отчётливо видны) вошли в магазин «Алми» по улице Лиможа 32Б. После совершения покупок в тамбуре универсама увидели собаку породы «Джек-Рассел терьер». На видео видно, что хозяин питомца зашёл в торговый объект, привязал собаку к перилам и отправился за продуктами. Через несколько минут камера над входом фиксирует, как с чужой собакой выходят двое разыскиваемых граждан.