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Первое преступление года: из-под супермаркета в Гродно украли джек-рассел-терьера

03 января 2016 12:52
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Новости Беларуси. Первым преступлением, совершенным в Гродно в 2016 году, стала кража породистой собаки. Все произошло около 23 часов в первый день года в одном из магазинов популярной сети супермаркетов.

Картину происходящего правоохранители установили благодаря видео,

зафиксированному камерами видеонаблюдения.

Ярослав Василевский, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома: ­­­­
Двое мужчин (их лица отчётливо видны) вошли в магазин «Алми» по улице Лиможа 32Б. После совершения покупок в тамбуре универсама увидели собаку породы «Джек-Рассел терьер». На видео видно, что хозяин питомца зашёл в торговый объект, привязал собаку к перилам и отправился за продуктами. Через несколько минут камера над входом фиксирует, как с чужой собакой выходят двое разыскиваемых граждан.

Личности мужчин устанавливаются. 

# происшествия # Кража # Ярослав Василевский

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