Автоледи случайно подожгла свою машину на заправке

Новости России. Женщина пренебрегла правилами безопасности и чуть не сожгла собственный автомобиль. Автоледи решила воспользоваться зажигалкой во время заправки топливом.

Пламя в одно мгновение охватило не только «пистолет» бензоколонки, но и всю иномарку.

Курьез имел место в Сургуте. Происходящее зафиксировал видеорегистратор машины, которая стояла в очереди на заправку. Увидев происходящее, водитель, судя по всему, передумал и поспешил покинуть заправку.

Что женщина хотела разглядеть в сумерках с помощью зажигалки в тот момент, когда заправляла авто, остается неизвестным.

Напомним, осенью прошлого года курьезный случай произошел в США. Мужчина едва не сжег бензоколонку, пытаясь убить паука.

Водитель, заправлявший машину, вдруг увидел паука и занервничал, потом достал зажигалку и поднес к автомобилю. Мгновенно вспыхнувший пожар запечатлела камера видеонаблюдения.

Последствия пожара могли быть куда печальнее, если бы не бдительность сотрудницы заправки. Она сразу же отключила подачу топлива на колонку и вызвала пожарных. Тем временем водитель, устроивший пожар, схватил огнетушитель и ликвидировал возгорание до прибытия спасателей.