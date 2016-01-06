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Автоледи случайно подожгла свою машину на заправке

06 января 2016 09:56
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Новости России. Женщина пренебрегла правилами безопасности и чуть не сожгла собственный автомобиль. Автоледи решила воспользоваться зажигалкой во время заправки топливом.

Пламя в одно мгновение охватило не только «пистолет» бензоколонки, но и всю иномарку. 

Курьез имел место в Сургуте. Происходящее зафиксировал видеорегистратор машины, которая стояла в очереди на заправку. Увидев происходящее, водитель, судя по всему, передумал и поспешил покинуть заправку.

Что женщина хотела разглядеть в сумерках с помощью зажигалки в тот момент, когда заправляла авто, остается неизвестным. 

Напомним, осенью прошлого года курьезный случай произошел в США. Мужчина едва не сжег бензоколонку, пытаясь убить паука.

Водитель, заправлявший машину, вдруг увидел паука и занервничал, потом достал зажигалку и поднес к автомобилю. Мгновенно вспыхнувший пожар запечатлела камера видеонаблюдения. 

Последствия пожара могли быть куда печальнее, если бы не бдительность сотрудницы заправки. Она сразу же отключила подачу топлива на колонку и вызвала пожарных. Тем временем водитель, устроивший пожар, схватил огнетушитель и ликвидировал возгорание до прибытия спасателей.

# происшествия # Курьезы

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