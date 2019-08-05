До +26°C. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 6 августа

Новости Беларуси. Прохладно ночью и тепло днём. Белорусские синоптики рассказали о погоде на 6 августа.

Как сообщает Белгидромет, в республике ожидается переменная облачность и в основном без осадков. Дожди пройдут только по западу страны. Местами прогнозируется слабый туман. Ночью ветер будет неустойчивый, днём – западный и юго-западный 4-9 м/с.

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В тёмное время суток температура воздуха будет колебаться от +7… +9°C в северо-восточных районах до +11… +13°C в западных.

Днём в северных районах потеплеет до +19… +21°C, на западных территориях ожидается +24… +26°C. В среднем по Беларси будет +22… +24°C.

В Москве +11, в Киеве +20. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 августа