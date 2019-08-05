В Речицком районе 3-летняя девочка попала под колёса Renault

Новости Беларуси. 3 августа примерно в полпервого дня в Речицком районе произошёл наезд на малолетнюю.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 30-летняя женщина за рулём Renault Sandero ехала по деревне Короватичи.
Новости Беларуси. 3 августа примерно в полпервого дня в Речицком районе произошёл наезд на малолетнюю.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 30-летняя женщина за рулём Renault Sandero ехала по деревне Короватичи.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
В какой-то момент на дорогу выбежала 3-летняя девочка. Водитель не успела заметить ребёнка, поскольку он выбежал из-за грузового автомобиля.
Пострадавшая получила травмы и была доставлена в реанимацию.
На прошлой неделе в Осиповичах пострадал 10-летний велосипедист.
Мальчик выехал на дорогу на красный свет – подробнее здесь.