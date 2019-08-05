В Речицком районе 3-летняя девочка попала под колёса Renault

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 30-летняя женщина за рулём Renault Sandero ехала по деревне Короватичи.

Новости Беларуси. 3 августа примерно в полпервого дня в Речицком районе произошёл наезд на малолетнюю.

В какой-то момент на дорогу выбежала 3-летняя девочка. Водитель не успела заметить ребёнка, поскольку он выбежал из-за грузового автомобиля.

Пострадавшая получила травмы и была доставлена в реанимацию.

На прошлой неделе в Осиповичах пострадал 10-летний велосипедист.