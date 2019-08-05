Прямой эфир

В Речицком районе 3-летняя девочка попала под колёса Renault

05 августа 2019 11:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3 августа примерно в полпервого дня в Речицком районе произошёл наезд на малолетнюю.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 30-летняя женщина за рулём Renault Sandero ехала по деревне Короватичи.

В Речицком районе 3-летняя девочка попала под колёса Renault-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В какой-то момент на дорогу выбежала 3-летняя девочка. Водитель не успела заметить ребёнка, поскольку он выбежал из-за грузового автомобиля.

Пострадавшая получила травмы и была доставлена в реанимацию.

На прошлой неделе в Осиповичах пострадал 10-летний велосипедист.

Мальчик выехал на дорогу на красный свет – подробнее здесь.

# Авария в Гомельской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Под Брестом легковушка сбила лося. Водитель госпитализирован
05 августа 2019 10:36

Под Брестом легковушка сбила лося. Водитель госпитализирован

19 августа начнётся суд по делу о нападении в школе в Столбцах
05 августа 2019 09:51

19 августа начнётся суд по делу о нападении в школе в Столбцах

В Минске местный житель выпал из окна четвёртого этажа
05 августа 2019 09:46

В Минске местный житель выпал из окна четвёртого этажа