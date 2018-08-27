Длившиеся несколько дней пожары в Столинском и Лидском районах ликвидированы

Новости Беларуси. Горевшие несколько дней Ольманские болота потушены. Торфяной пожар возле деревни Докудово в Лидском районе также ликвидирован.
По сведениям МЧС Беларуси, с начала года в республике зарегистрирован 181 случай загорания сухой растительности. Площадь произошедших пожаров составила 67,01 Га.
Пожар на Ольманских болотах локализован. Его ликвидацией занимаются около 160 человек
Также случилось 46 лесных пожаров и 3 торфяных. Огонь распространился на 79,89 Га и 4,5 Га соответственно.
Несколько дней назад стало известно о загорании Ольманских болот.
Предполагаемая причина пожара – незатушенная сигарета (здесь подробнее).