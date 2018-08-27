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Длившиеся несколько дней пожары в Столинском и Лидском районах ликвидированы

27 августа 2018 07:13
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Новости Беларуси. Горевшие несколько дней Ольманские болота потушены. Торфяной пожар возле деревни Докудово в Лидском районе также ликвидирован.  

По сведениям МЧС Беларуси, с начала года в республике зарегистрирован 181 случай загорания сухой растительности. Площадь произошедших пожаров составила 67,01 Га.  

Пожар на Ольманских болотах локализован. Его ликвидацией занимаются около 160 человек  

Также случилось 46 лесных пожаров и 3 торфяных. Огонь распространился на 79,89 Га и 4,5 Га соответственно.  

Несколько дней назад стало известно о загорании Ольманских болот.  

Предполагаемая причина пожара – незатушенная сигарета (здесь подробнее).  

# Пожар # происшествия

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