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Возле станции Жабинка мужчина попал под поезд

27 ноября 2018 09:22
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Новости Беларуси. Вечером 26 ноября в Жабинковском районе электричка сообщением Минск – Брест наехала на человека.  

По сведениям пресс-службы МВД, пострадавшим является 47-летний житель Жабинки. Гражданин госпитализирован с политравмами.  

По словам машиниста, мужчина лежал в колее. Применялось экстренное торможение. Задержка трёх поездов составила от 15 до 36 минут.  

Проводится проверка. Выясняются детали случившегося, уточняется, был ли пострадавший трезв во время происшествия.  

Осенью 2018 года в Ивановском районе мужчина оказался на путях перед поездом.  

Гражданин погиб – подробнее здесь.  

# Белорусская железная дорога # происшествия

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