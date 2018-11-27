Возле станции Жабинка мужчина попал под поезд

Новости Беларуси. Вечером 26 ноября в Жабинковском районе электричка сообщением Минск – Брест наехала на человека.

По сведениям пресс-службы МВД, пострадавшим является 47-летний житель Жабинки. Гражданин госпитализирован с политравмами.

По словам машиниста, мужчина лежал в колее. Применялось экстренное торможение. Задержка трёх поездов составила от 15 до 36 минут.

Проводится проверка. Выясняются детали случившегося, уточняется, был ли пострадавший трезв во время происшествия.

Осенью 2018 года в Ивановском районе мужчина оказался на путях перед поездом.