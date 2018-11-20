«Было какое-то воздействие, что мы поддались». Продолжение истории с пылесосом «в подарок» для пенсионерки

В истории Валентины Разумеевны Заболоцкой, о которой мы рассказывали на прошлой неделе, имело место быть даже введение в заблуждение. Женщине сказали, что она выиграла пылесос. Когда технику доставили домой – курьер потребовал 1 700 белорусских рублей.

Женщина оправилась от шока и составила письмо на фирму. Но в жёсткой форме женщине в возврате денег было отказано. Тогда минчанка обратилась на «горячую» линию телеканала СТВ в программу «Добро пожаловаться».

Валентина Заболоцкая:

Когда мы разобрались, я поняла, что сделала большую ошибку. Но было какое-то воздействие, что мы, пожилые люди, поддались таким оговорам. Но это же мошенничество! Видимо, они обладают такими свойствами, что вводят нас в заблуждение. Особенно – пожилых людей.

Звонила директору в Гродно, который сразу дал отказ, что деньги не вернуть – «Вы подписали договор». Хотя, нас не знакомили с этим договором, а сказали, что это просто подарок. Но когда я обратилась в программу «Добро пожаловаться», я никогда не думала, что так быстро решится мой вопрос. Желаю, чтобы эта программа процветала! Я волнуюсь, и может быть, не могу выразить всех слов благодарности!

«Как платить? Мы же выиграли!» Пенсионеры пошли в ресторан на презентацию постельного белья, вернулись с пылесосом и без денег