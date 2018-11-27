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В Смолевичском районе при столкновении Renault и Fiat погиб человек

27 ноября 2018 10:13
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Новости Беларуси. 26 ноября в полвторого дня возле деревни Саковка Смолевичского района при столкновении иномарок погиб человек.  

В Смолевичском районе при столкновении Renault и Fiat погиб человек-1

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 26-летний водитель за рулём Renault Symbol ехал в сторону деревни Заречье. В определённый момент автомобиль оказался на встречной полосе, где врезался в Fiat Ulysse, которым управлял 40-летний водитель.  

В Смолевичском районе при столкновении Renault и Fiat погиб человек-4

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

В аварии погиб молодой человек. Известно, что он не был пристёгнут ремнями безопасности. На сайте МВД уточняется, что водитель Renault являлся жителем Жодино.  

В Смолевичском районе при столкновении Renault и Fiat погиб человек-7

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

Осенью 2018 года в Кобринском районе столкнулись Volkswagen и Ford.  

Пострадали пять человек – подробнее здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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