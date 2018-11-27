В Смолевичском районе при столкновении Renault и Fiat погиб человек

Новости Беларуси. 26 ноября в полвторого дня возле деревни Саковка Смолевичского района при столкновении иномарок погиб человек.

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 26-летний водитель за рулём Renault Symbol ехал в сторону деревни Заречье. В определённый момент автомобиль оказался на встречной полосе, где врезался в Fiat Ulysse, которым управлял 40-летний водитель.

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

В аварии погиб молодой человек. Известно, что он не был пристёгнут ремнями безопасности. На сайте МВД уточняется, что водитель Renault являлся жителем Жодино.

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома