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Директор СЗАО скрыл налоги на 11 млрд. белорусских рублей

04 сентября 2015 12:19
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Новости Беларуси. В ходе расследования уголовного дела на имущество подозреваемых и предприятия наложен арест на сумму свыше 330 миллиардов рублей. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

Расследование уголовного дела продолжается.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Установлено, что директор закрытого акционерного общества, совместно с жителем Минского района, 1969 года рождения, и жительницей г. Минска, 1986 года рождения, путем умышленного сокрытия предусмотренных договорами премиальных выплат производителей и занижения налоговой базы для исчисления налога на прибыль по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с фирмами Великобритании и Германии на сумму свыше 64 миллиардов рублей, уклонился от уплаты налогов, причинив государству ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 11 миллиардов рублей.

# происшествия # Налоги # Юлия Гончарова

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