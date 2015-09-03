Витебский район: мужчина упал в 12-метровый колодец и сломал ногу

Новости Беларуси. 51-летний мужчина копал колодец. Когда он стал подниматься наверх, порвалась веревка. В результате он упал на дно колодца и сломал ногу.

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:

2 сентября в 12-01 витебским спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Городнянский Мох Витебского района в колодец провалился человек. Когда прибыли работники МЧС, на глубине 12 метров находился 51-летний мужчина, самостоятельно выбраться не мог. С помощью аварийно-спасательного оборудования мужчина был извлечён и передан бригаде скорой помощи.