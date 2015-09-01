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Ночью в Минске подростки угнали катамаран

01 сентября 2015 10:49
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Новости Беларуси. Ночное приключение может закончиться для двух подростков уголовным наказанием.

В СК напомнили, что катамаран относится к маломерным водным судам и уголовная ответственность за его неправомерное завладение согласно действующему законодательству наступает с 14-летнего возраста. 

Отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь: 
В конце июля текущего года двое подростков решили покататься на катамаране, выбрав при этом весьма оригинальный способ. Зная о том, что в ночное время судна привязывают к берегу цепями, они, взяв из дома ножовку, отправились около часа ночи на водоем, расположенный возле училища олимпийского резерва. Придя на место, они перепилили цепь, удерживающую катамаран «Янтарь», после чего совершили его угон. В последующем судно, принадлежащее индивидуальному предпринимателю, было обнаружено недалеко от места стоянки.

В настоящее время с несовершеннолетними работают следователи.  

# происшествия # Хулиганство # Юлия Гончарова

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