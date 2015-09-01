2 тысячи часов за игрой: подросток умер после непрерывной игры за компьютером

Новости России. Трагический случай произошел в Башкирии. 17-летний парень с 8 августа находился дома с травмой ноги и по ночам играл в компьютерную онлайн-игру.

Как сообщили в Следственном комитете, в общей сложности с 2014 года он провел за игрой более 2000 часов.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан:

Играя в игру ночью 30 августа 2015 года, он потерял сознание и во время госпитализации скончался. Семья характеризуется положительно. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

К несчастью, такой случай далеко не первый.

Напомним, весной этого года в Китае 24-летний фанат видеоигр умер в интернет-кафе в Китае после того, как более 19 часов провел перед монитором компьютера. Сотрудники заведения отмечают, что за все это время молодой человек не встал ни разу. Некоторое время он сильно кашлял, а потом резко буквально осел в кресле (читать далее здесь).