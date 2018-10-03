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Деятельность незаконного казино была пресечена в Минске

03 октября 2018 10:54
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Новости Беларуси. В Минске была пресечена деятельность незаконного казино.

По информации Комитета госконтроля, в белорусской столице в течение трех лет казино под видом спортивных турниров предоставляло людям возможность играть в покер с принятием денежных ставок.

Лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса у казино не было. Поэтому деятельность по оказанию такого рода услуг является незаконной.

Предварительно, сумма дохода, который был получен от занятия незаконной предпринимательской деятельностью, составила более 50 тысяч рублей.

Была изъята компьютерная и оргтехника, проводятся ряд экспертиз.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная предпринимательская деятельность».

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# Казино # происшествия

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