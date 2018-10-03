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В Кобринском районе из-за лося произошли три ДТП

03 октября 2018 07:57
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Новости Беларуси. В Кобринском районе лось спровоцировал аварию с участием нескольких автомобилей.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло вечером второго октября. За рулем автомобиля Mercedes находился 48-летний мужчина. Он ехал со стороны Бреста в сторону Минска. Водитель совершил наезд на лося, прекратил движение и выставил знак аварийной остановки.

Затем 60-летний водитель Opel столкнулся с Fiat, который остановился перед лежащим на дороге животным. В результате случившегося транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилем DAF, за рулем которого находился 56-летний мужчина.

В результате аварии пострадали 28-летний водитель и 25-летняя пассажирка автомобиля Fiat, а также водитель фуры. Пострадавших доставили в медучреждение.

В начале октября возле посёлка Михановичи легковушка сбила лося (читать далее).  

# Авария в Брестской области # происшествия

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