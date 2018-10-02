Не спас даже ремень безопасности. В Минском районе легковушка столкнулась с фурой

Новости Беларуси. Роковое столкновение. Ночью около деревни Щербины Минского района произошла авария, в которой погиб человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Легковой автомобиль неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности, однако 56-летнего мужчину за рулем легковушки это не спасло. Он умер до приезда скорой помощи.