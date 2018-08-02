Девушке было нанесено не менее 110 ударов: обвиняемый в убийстве возле школы Минска приговорён к 22 годам

Новости Беларуси. Минский городской суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве, совершённом с особой жестокостью.

Как сообщает Верховный Суд, 8 сентября 2017 возле одной из минских школ нетрезвый мужчина напал с ножом на двух девушек. Одна из молодых женщин получила не менее двух ударов ножом, после чего пострадавшая убежала.

Другой девушке нападавший нанёс не менее 110 ударов, в том числе не менее 93 ударов колюще-режущими предметами. Молодая женщина погибла.

В ходе расследования также выяснилось, что фигурант участвовал в разбойном нападении на магазин 23 августа 2011 года, когда злоумышленники с угрозой применения насилия, опасного для жизни потерпевшей, завладели 230 390 неденоминированными рублями и 120 пачками сигарет.

По совокупности преступлений обвиняемый приговорён к 22 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также мужчине предстоит выплатить материальную компенсацию потерпевшим общей суммой 220 000 рублей.

Второй фигурант, участвовавший в нападении на магазин, приговорён к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу ещё не вступил, обжалован в апелляционном порядке в Верховном Суде. Апелляционная инстанция ВС рассмотрит уголовное дело 31 августа 2018 года.

Осенью прошлого года в Минске возле одной из школ было обнаружено тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями.