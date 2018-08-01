Байкер погиб в аварии в Дзержинском районе

Новости Беларуси. Скорость, умноженная на рассеянность. В Дзержинском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие произошло около поселка Энергетиков. В аварии погиб 30-летний мотоциклист. Автомобилем управлял 39-летний житель столицы. По предварительной версии, он выехал на встречную, где и столкнулся с байкером из Узды.