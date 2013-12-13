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Дети мерзнут в ясли-саде № 310 на Притыцкого в Минске

13 декабря 2013 18:32
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Новости Беларуси. Температурная аномалия! В столичных яслях мерзнут дети! Обеспокоенные родители обратились на горячую линию нашего телеканала. Проблемы с отоплением начались после ремонта оборудования на теплосетях. Теперь в жилых домах на улице Притыцкого комфортно, а вот ясли-сад №310 тепло недополучает.

Утром температура там не поднимается выше 16-18 градусов. По санитарным нормам должна быть - 19-21. Малышей одевают потеплее, а во время тихого часа воспитатели укрывает  их вторым одеялом. Как решится эта недетская проблема — пока неизвестно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Детские сады в Минске

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