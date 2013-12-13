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На Захарова в Минске погиб человек. Причина: пожар после пьяного угара

13 декабря 2013 18:27
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Новости Беларуси. Ночной пожар в одном из домов по улице Захарова унес жизнь человека. Задымление было такой силы, что спасателям пришлось эвакуировать жильцов двух этажей. Одного мужчину с многочленными ожогами доставили в больницу.

Возгорание началось в квартире на третьем этаже. По словам соседей, ее жильцы славилась пристрастием к сигаретам и горячительным напиткам. Предположительно, пожар случился как раз в результате одного из застолий. Однако не исключается и версия поджога, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Квартира числилась как притон, сообщили в МЧС.

# происшествия # Пожар в доме

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