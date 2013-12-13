Почти 2 т самогона с техническим спиртом на сумму более 90 млн рублей изъяли с помощью ОМОНа в Молодечненском районе

Новости Беларуси. Почти 2 тонны алкояда. Крупнейшую в стране партию самогона изъяли правоохранители в Молодечненском районе. Подпольный цех организовал нигде не работающий местный житель. Причем изготавливал он огненную воду весьма сомнительного качества. Сначала он разводил технический спирт водой, а затем, чтобы придать ему привычный запах, добавлял в суррогат оригинал. Теперь горе-самогонщику придется не только забыть о незаконном заработке, но и заплатить крупный штраф. Стоимость конфискованной продукции – более 90 миллионов рублей. Только в 2013 году в Молодечненском районе от отравления алкоголем умерли более 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Схема не сработала. На этом оперативном видео видно, как правохранители накрыли подпольный цех по производству самогона. Тысяча семьсот литров суррогата. Или, по-простому, - 340 ящиков водки. Милиционеры говорят: за последние несколько лет это - самая крупная изъятая крупная партия нелегального суррогата в стране. Чтобы задержать теневого бизнесмена, потребовалась помощь ОМОНа.

Теневым бизнесом занимался 35-летний житель Молодечно на своем дачном участке. Причем, на него работало еще несколько человек. Местных жителей. У горе-бизнесмена даже были налажены точки продаж. Отсюда хмельной напиток доставлялся во все окрестные деревни.

Мнение местных жителей о том, что хмельной рынок прикрыли, мы решили спросить у них самих. Весть о том, что съемочная группа СТВ приехала в деревню, распространилась тут же. Оказалось, почти как в кино - никто не хотел говорить.

Выяснить причину такой конспирации мы пытаемся у самих подельников. Последние прячутся за высокими дверями. С нами говорят через них.

Бутлегер, к слову, попался не в первый раз. В поле зрения правохранителей он уже несколько лет. В марте этого года, к примеру, и вовсе на территории подпольного цеха случилось ЧП. Тогда на пожаре погиб самогонщик. Уголовное дело так и не возбудили. Хотя, в этом спиртном деле, наверняка, не одна жертва. Врачи констатируют: для здоровья самогон с таким составом - преступление.

Самогонный аппарат горе-бизнесмена милиция уничтожила. Жителя Молодечно взяли на особый контроль. Самогонщику придется заплатить 10 миллионов рублей штрафа. И, судя по всему, забыть о незаконном заработке.