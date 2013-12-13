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В Брестской области браконьер открыл огонь по белорусским пограничникам

13 декабря 2013 18:09
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Новости Беларуси. ЧП на белорусско-украинской границе. В Столинском районе браконьер  открыл огонь по белорусским пограничникам. Это произошло сегодня днем в момент, когда пинский погранотряд преследовал двух нарушителей госграницы с Украиной. Один из нарушителей начал стрельбу по военнослужащим. В ответ пограничники открыли огонь из служебного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета:
Открывший огонь по наряду задержан. С ним работаю следователи, будет возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски второго. Организовано взаимодействие с луцкими пограничниками.

# происшествия # Государственная граница Беларуси

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