В Брестской области браконьер открыл огонь по белорусским пограничникам

Новости Беларуси. ЧП на белорусско-украинской границе. В Столинском районе браконьер открыл огонь по белорусским пограничникам. Это произошло сегодня днем в момент, когда пинский погранотряд преследовал двух нарушителей госграницы с Украиной. Один из нарушителей начал стрельбу по военнослужащим. В ответ пограничники открыли огонь из служебного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета:

Открывший огонь по наряду задержан. С ним работаю следователи, будет возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски второго. Организовано взаимодействие с луцкими пограничниками.